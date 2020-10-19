السودان يعلق على إعلان ترامب حول رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب

علق مجلس السيادة السوداني على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب بمجرد دفع السودان تعويضات لأهالي الضحايا.

وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، عن ترحيبه بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطلعه لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس السيادة السوداني، اليوم الاثنين: "أود أن أعبر عن عظيم تقديري وتقدير الأمة السودانية للرئيس دونالد ترمب وللإدارة الأمريكية لإقدامهم علي اتخاذ هذه الخطوة البناءة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي ترعي الإرهاب".

وأضاف: "يتأكد من خطوة ترامب التقدير الكبير للتغيير التاريخي الذي حدث في السودان ولنضال وتضحيات الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الحكومة السودانية وافقت على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم، لافتا إلى أنه سيتم رفع اسم الخرطوم من قوائم الإرهاب بمجرد دفع المبلغ.

وكتب ترامب على "تويتر"أخبار رائعة.. الحكومة السودانية الجديدة، التي تؤدي عملًا جيدًا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، جاهزية حكومته لدفع تعويضات ضحايا تفجيرات السفارتين و المدمرة كول الأمريكية مقابل رفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب الأمريكية.

GREAT news! New government of Sudan, which is making great progress, agreed to pay $335 MILLION to U.S. terror victims and families. Once deposited, I will lift Sudan from the State Sponsors of Terrorism list. At long last, JUSTICE for the American people and BIG step for Sudan! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2020

وكانت محكمة أميركية قد أدانت حكومة السودان السابقة بقيادة عمر البشير بتنفيذ عمليات إرهابية خلال تفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام في آب/ أغسطس 1998، وأيضا محاولة للهجوم على المدمرة الأمريكية (حول) في العام 2000، بساحل خليج عدن.