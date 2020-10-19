وزير الخزانة الأمريكي: السلام بين الإمارات وإسرائيل سيكون له منفعة متبادلة

قال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، إن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل يساهم في مواجهة أنشطة إيران بالمنطقة.

وأضاف منوتشين خلال زيارته إلى الإمارات: "الاتفاقات بين الإمارات وإسرائيل ستمكن من مواجهة أنشطة إيران، في وقت يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إرساء الاستقرار في المنطقة".

وأكد أن بلاده تتطلع إلى التعاون مع الإمارات وإسرائيل، وأن الاتفاقات بين الجانبين ستفيدها وسيكون لها منفعة متبادلة بينهما.

وكانت بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، أعلن أن وزير الخزانة ستيف منوتشين سيرأس وفدا يزور الإمارات والبحرين وإسرائيل في الفترة بين 17 و20 أكتوبر.

وفي 14 أغسطس الماضي توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية.

ووقعت إسرائيل والإمارات بالفعل عدة مذكرات تفاهم.