اعتقال مسؤول عراقي سابق بتهمة اختلاس 64 مليون دولار من أموال إعادة الإعمار والنازحين

أعلن في العراق، اليوم، عن اعتقال مسؤول سابق بتهمة اختلاس 64 مليون دولار من أموال الإعمار ومساعدات النازحين.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، الاثنين، اعتقال محافظ نينوى السابق بعد عام ونصف العام من هروبه في كردستان العراق، بحسب موقع "السومراية نيوز".

وبحسب بيان للهيئة "ملاكاتها في المحافظة تمكنت من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المحافظ الأسبق الذي صدر استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة لسنة 1983) من الهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة المؤلفة بموجب الأمر 126 لسنة 2020 الخاصة بالنظر بقضايا الفساد الكبرى".

ويسكن نوفل العاكوب المحافظ السابق في إقليم كردستان منذُ هروبه، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي حيث يجد العديد من المسؤولين ملاذا آمنا لهم من دون القلق من قوات الحكومة الاتحادية.

وقدم العاكوب إلى المحكمة في الموصل اليوم لتسوية دعوى أخرى ضده مقابل كفالة، لكنه قبض عليه من قبل فريق هيئة النزاهة بشأن أعمال فساد أخرى.

وتتهم هيئة النزاهة العاكوب باختلاس أموال عامة بالتواطؤ مع مسؤولين داخل محافظة نينوى، التي تبلغ ميزانيتها 800 مليون دولار، بينما يعيش مئات الآلاف من النازحين خارج المحافظة.

وأعلنت الهيئة قيامها بتشكيل فريق تحقيق عالي المستوى للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ اختلاسها، واعتقلت عددا من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة.

ويواجه العاكوب كذلك اتهامات باختلاس 11.3 مليار دينار (9.4 ملايين دولار) من أموال مخصصة للنازحين في محافظة نينوى.

والعاكوب هو محافظ نينوى الذي أقيل على إثر غرق قارب في نهر دجلة في عيد الأم العام الماضي ما أسفر عن مقتل 150 شخصا.