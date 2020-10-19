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    صندوق النقد الدولي

    تقرير: شخصية مصرية تقترب من شغل منصب رفيع في صندوق النقد الدولي

    © AFP 2020 / ZACH GIBSON
    العالم العربي
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    كشفت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، عن قرب الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 –مصري الجنسية- من تولي منصب مدير تنفيذي بصندوق النقد ممثلا عن مصر والمجموعة العربية.

    ونقلت الإعلامية لميس الحديدي عن مصادر مطلعة، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، قولهم إن القطاعات الاقتصادية دوليا ومحليا تترقب الإعلان الرسمي عن مدير تنفيذي جديد لصندوق النقد الدولي، ممثلا لمصر والمجموعة العربية، خلفا للدكتور حازم الببلاوي.

    كما كشفت المصادر عن أن مصر رشحت محيي الدين بالفعل، وأن هناك إجماعا من الدول العربية المعنية وعددها 11 دولة حول اختياره.

     وتابعت الحديدي قائلة:

    تشير التوقعات إلى أن الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، هو الأقرب لتولي المنصب الجديد.

    وقالت إن طريقة اختيار شاغل المنصب، تمر بآليات محددة حيث يتم  تعيين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والممثل للمجموعة العربية، بعد ترشيح الحكومة المصرية له، والحصول على موافقة كل الدول العربية الممثلة بالصندوق، ويعقب ذلك التصويت على ترشيح المجموعة العربية للمثل خلال الاجتماعات الدورية.

    تضم المجموعة العربية 11 دولة، وتتمتع بحقوق تصويت في المجلس التنفيذي للصندوق بنسبة 2.52%، من إجمالي الأصوات  وتضم  مصر، البحرين، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، عمان،  قطر، الامارات العربية المتحدة، واليمن، والمالديف.

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    و يتألف المجلس التنفيذي من 24 مديرا تنفيذيا، ويرأسه المدير العام للصندوق؛ ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع .

    الدكتور محمود محيي الدين، هو المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، وعمل على القضايا المتعلقة بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لعام 2030 بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص بما يساهم في معالجة التحديات.

    وشغل محيي الدين منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات 2015- 2020.

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    الكلمات الدلالية:
    صندوق النقد الدولي, محمود محيي الدين
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