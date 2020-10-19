ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بين الإعلاميين في العراق

ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد 19" بين الإعلاميين والصحفيين العراقيين، من ضمنهم مراسلة "سبوتنيك" في العراق.

وأفاد رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في العراق، إبراهيم السراجي، لـ"سبوتنيك" اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة الإعلاميين والصحفيين المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح السراجي، أن أكثر من 150 صحفيا وإعلاميا أصيبوا بفيروس كورونا، بينهم أغلبية من العاملين في القنوات الفضائية.

ونوه السراجي، إلى أن العديد من العاملين في المجال الإعلامي الذين أصيبوا بالجائحة، لم يتم تسجيلهم لدى المؤسسات المعنية بحقوق الصحفيين أو لدى وزارة الصحة والبيئة، مكتفين بأخذ إجازات مرضية من مؤسساتهم الإعلامية لحين تماثلهم للشفاء.

وتضمنت حصيلة الإعلاميين العراقيين المصابين بفيروس كورونا، مراسلة "سبوتنيك" في العراق، التي أصيبت بالوباء منذ أيام قليلة.

وسجل العراق حتى الآن منذ تفشي الفيروس، 430678 إصابة، و10317 حالة وفاة، ونسب شفاء ارتفعت إلى 84.4% في عموم محافظات البلاد.