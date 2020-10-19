وزير الري المصري الأسبق يكشف عن سبب قد يعطل بناء سد النهضة

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن بناء سد النهضة الإثيوبي قد يتعطل الفترة المقبلة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "تن" المصرية، إن "الشركات الإيطالية التي تنشئ سد النهضة لها مستحقات مالية ومن الممكن أن يعطل ذلك بناءه".

ولفت الوزير إلى أن "إثيوبيا تعاني مشاكل مادية اقتصادية، ويمثل سد النهضة عبئا كبيرا على الدولة الإثيوبية".

وأشار الوزير إلى أن "العالم يعاني من مشاكل اقتصادية بسبب تفشي جائحة كورونا، ولكن هذا لا يتنافى مع تصريحات وزيرة إثيوبيا بأنه سيتم الانتهاء من السد وتوليد الكهرباء خلال العام المقبل"، بحسب موقع "المصري اليوم".

وكشف الوزير إن مصر اقتراحت أن تساهم في بناء سد النهضة وأن تكون هناك صفقات ناجحة تزيد من مصداقية القيادة الإثيوبية، ولكنها رفضت تماما من قبل الجانب الإثيوبي.