إسرائيل والإمارات توقعان اليوم اتفاقية هي الأولى بين تل أبيب ودولة عربية

توقع الإمارات وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعكس مدى التقارب الحاصل بين البلدين بعد توقيع اتفاق السلام بينهما.

وسيصبح بإمكان الإسرائيليين دخول الإمارات دون الحاجة للحصول على تأشيرات سفر، وهو الأمر نفسه بالنسبة للإماراتيين الراغبين في السفر إلى إسرائيل، بموجب الاتفاقية الجديدة.

وقالت هيئة البث الرسمية إن إسرائيل والإمارات ستوقعان، اليوم، اتفاقا للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول، ما سيجعل الإمارات أول دولة عربية لا يطلب من الإسرائيليين تأشيرات خاصة للسفر إليها أو جوازات سفر أجنبية.

وأوضحت أن هذا الاتفاق واتفاقيات أخرى منها في مجال الطيران وحماية الاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا سيتم توقيها في إطار لقاء القمة الثلاثية المرتقب في مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب.

ويلتقي، اليوم، في المطار المذكور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخزانة (المالية) الأمريكي ستيفن منوتشين ووزير المال الإماراتي عبيد بن حميد الطيار، بحسب المصدر ذاته.

وسيصدر عن اللقاء بيان مشترك، وتعقد بعدها لقاءات مهنية بين وزارء ومسؤولين آخرين من الجانب الإسرائيلي والإماراتي.

ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف الشهر الماضي، اتفاق سلام في البيت الأبيض وبرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.