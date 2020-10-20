إحباط محاولة اغتيال قائد أمني في العراق

أحبطت قوة أمنية في العراق محاولة لاستهداف قائد أمني على طريق كركوك - تكريت.

وبحسب موقع "السومرية نيوز"، قال مصدر أمني، مساء أمس الاثنين، إنه تم "تم إحباط محاولة لاستهداف قائد في الشرطة الاتحادية على طريق كركوك- تكريت".

وأشار المصدر في تصريحات للموقع، إلى أن "قوة من حماية قائد فق٥ في الشرطة الاتحادية اللواء حيدر المطوري تمكنت من قتل إرهابي كان يقوم بزرع عبوة ناسفة لاستهداف رتل القائد قرب قرية المهدية في الطريق الرابط بين كركوك تكريت".

وأكد المصدر أن "القوة تمكنت من تفكيك العبوة دون وقوع أية خسائر".