مسؤول سوداني: المبلغ الذي تطلبه الولايات المتحدة جاهز

قال مسؤول سوداني، اليوم الثلاثاء، إن المبلغ المطلوب من قبل الولايات المتحدة لرفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب "جاهز" وتم وضعه في حساب جانبي.

جاء ذلك في تصريح للقيادي في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير (الشريك المدني بالحكم خلال الفترة الانتقالية)، لوكالة السودان للأنباء (سونا).

وقال الشيخ: "كنا ننتظر فقط تغريدة ترامب لتحويل المبلغ لأسر الضحايا"، مضيفا: "سنقوم بتحويله (المبلغ) فوراً وعقبها سيرفع اسم السودان".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن رسميا، مساء الاثنين، رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بمجرد إيداع مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات متفق عليها بين الحكومة السودانية والإدارة الأمريكية.

وغرد ترامب عبر "تويتر"، قائلا: "أخبار عظيمة، وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تحرز تقدما عظيما، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

وأضاف: "عندما يُودع المبلغ، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

GREAT news! New government of Sudan, which is making great progress, agreed to pay $335 MILLION to U.S. terror victims and families. Once deposited, I will lift Sudan from the State Sponsors of Terrorism list. At long last, JUSTICE for the American people and BIG step for Sudan! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2020

وتدرج واشنطن، منذ 1993، السودان على هذه القائمة، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن.

وتأتي هذه التسوية كجزء من مطالبات أسر ضحايا تفجيرات السفارتين عام 1998، والمدمرة "يو أس كول" قرب شواطئ اليمن، في 2000، والتي تتهم واشنطن نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير (1989: 2019)، بالضلوع فيها.

وهذه التطورات تأتي بالتزامن مع توقع مسؤولين إسرائيليين أن يعلن ترامب "خلال أيام" عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤولين لم تسمهم إنه من المتوقع صدور بيان رسمي حول إقامة علاقات بين تل أبيب والخرطوم "خلال أيام قليلة"، على أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذه الخطوة.