قطر تعلق على رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب

رحبت قطر بالإعلان الأمريكي الصادر، أمس الاثنين، برفع اسم دولة السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب.

وقال بيان للخارجية القطرية نشره موقعها الإلكتروني، إن قطر ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب.

وأكد البيان تطلع قطر إلى استكمال إجراءات حذف اسم السودان من القائمة.

وتابع البيان أن قطر تأمل أن تدعم هذه الخطوة عملية دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحكومة السودانية وافقت على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم، لافتًا إلى أنه سيتم رفع اسم الخرطوم من قوائم الإرهاب بمجرد دفع المبلغ.

وكتب ترامب على "تويتر": "أخبار رائعة.. الحكومة السودانية الجديدة، التي تؤدي عملًا جيدًا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، جاهزية حكومته لدفع تعويضات ضحايا تفجيرات السفارتين والمدمرة كول الأمريكية مقابل رفع اسم بلاده من قائمة الإرهاب الأمريكية.

وكانت محكمة أمريكية قد أدانت حكومة السودان السابقة بقيادة عمر البشير بتنفيذ عمليات إرهابية خلال تفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام في آب/ أغسطس 1998، وأيضا بمحاولة للهجوم على المدمرة الأمريكية (كول) في عام 2000، في ساحل خليج عدن.