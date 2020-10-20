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    سبوتنيك ترصد تفكيك موقع للجيش التركي يحاصره الجيش السوري شمال حماة

    مصدر أمني: القوات التركية تفكك 3 قواعد تابعة لها في ريف حماة

    Basil Shartouh
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    كشف مصدر أمني سوري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول، ان القوات التركية تقوم بتفكيك 3 قواعد تابعة لها في ريف حماة.

    دمشق - سبوتنيك. وتحدث المصدر الأمني عن "تجهيزات تقوم بها القوات التركية، لإخلاء قواعدها في مورك وشير معار والصرمان في ريف حماه".

    وأضاف أن "الأتراك يقومون اليوم بتفكيك تجهيزاتهم وتوضيب معداتهم، تمهيدا لإخلاء هذه القواعد ".

    سبوتنيك ترصد تفكيك موقع للجيش التركي يحاصره الجيش السوري شمال حماة
    © Sputnik . Basil Shartouh
    "سبوتنيك" ترصد تفكيك موقع للجيش التركي تحاصره القوات السورية شمال حماة... فيديو

    وقال: "من المتوقع أن ينسحبوا باتجاه الأراضي التركية".

    وتقع القواعد التركية الثلاث في المناطق التي حررها الجيش السوري.

    وكانت كاميرا "سبوتنيك" قد رصدت، أمس الاثنين، قيام جنود وفنيو الجيش التركي بتفكيك نقطة المراقبة التركية التاسعة التي يحاصرها الجيش السوري في مدينة مورك بريف حماة الشمالي، مع نقطتين أخريين بريف إدلب الجنوبي.

    مصادر ميدانية أكدت لـ "سبوتنيك"، أن القوات التركية بدأت منذ يومين بتفكيك المعدات اللوجستية وأبراج المراقبة داخل نقاطها المحاصرة بريف حماة الشمالي وريف إدلب الشرقي، استعداداً للانسحاب إلى جبل الزاوية، كخطوة أولى لسحب باقي النقاط.

    ويبلغ عدد نقاط المراقبة التركية الرئيسية التي يحاصرها الجيش السوري منذ العام الماضي، 3 نقاط هي (مورك في شمال حماة، شير مغار في سهل الغاب، والصرمان بريف إدلب الشرقي).

    وأكدت المصادر أن القوات التركية اتخذت مؤخراً قراراً بسحب جميع النقاط المحاصرة من قبل الجيش العربي السوري على عدة مراحل، وقامت بإخطار الجانب الروسي والتنسيق معه، كما عملت على تجهيز مناطق في بلدة قوقفين في ريف إدلب الجنوبي، ذات الموقع الجغرافي الاستراتيجي والمطل على مناطق في جبل الزاوية وصولاً إلى سهل الغاب، وذلك بهدف إنشاء نقاط تركية جديدة فيها.

    وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أكد، في وقت سابق، أن انسحاب القوات التركية من نقاط المراقبة الموجودة في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، غير وارد وغير قابلة للمساومة.

    وأقامت تركيا 12 نقطة مراقبة رئيسية داخل محافظات إدلب وحماة وحلب بالاتفاق مع الجانبين الروسي والإيراني بهدف تطبيق "اتفاق خفض التصعيد"، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري، في المناطق التي كانت تفصل بين القوات الحكومية السورية والمعارضة.

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