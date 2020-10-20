لأول مرة بعد أداء اليمين... أمير الكويت وولي عهده في مجلس الأمة

يفتتح، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، دور الانعقاد الجديد في البرلمان الكويتي.

ووصل نواف الأحمد، صباح اليوم، إلى مجلس الأمة الكويتي، حيث يفتتح دور الانعقاد الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر، حسب ما أوردت الصحف المحلية الكويتية.

#فيديو - وصول سمو أمير البلاد إلى #مجلس_الأمة لافتتاح دور الانعقاد الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشرhttps://t.co/QpICEn2A5Z pic.twitter.com/YeB9CylsXp — جريدة النهار الكويتية (@naharkw) October 20, 2020

وتعتبر هذه هي المرة الأولى لأمير الكويت في البرلمان بعد زيارته الأولى له لكي يؤدي اليمين الدستورية أميرا للبلاد عقب وفاة الأمير السابق صباح الأحمد.

ويشارك ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح في مراسم افتتاح دورة الانعقاد أيضا،

ووافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة 2020 للفصل التشريعي السادس عشر يوم السبت 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتبدأ الجلسة بالأمير يفتتح دورة الانعقاد، ثم كلمة لرئيس المجلس، ورئيس مجلس الوزراء، ومن المفترض أن يتم انتخاب اللجان، لكن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال: "سأدعو المجلس لتزكية اللجان الحالية نظرا لقصر المدة، ولن يكون هناك نقاش لأي قوانين في هذه الجلسة البروتوكولية".