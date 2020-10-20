وفاة إبراهيم العابد أحد أبرز القيادات الإعلامية في دولة الإمارات

توفي، اليوم الثلاثاء، إبراهيم العابد مستشار مجلس الإدارة في المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات.

موسكو- سبوتنيك. وكتب نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابة على "تويتر": "تعازينا لقطاعنا الإعلامي في دولة الإمارات بوفاة أحد مؤسسيه إبراهيم العابد.. خمسة عقود قضاها إبراهيم يعمل بلا كلل حتى آخر يوم".

وتبوأ العابد عدة مناصب في القطاع الإعلامي الإماراتي؛ حيث شغل منصب المدير العام للمجلس الوطني للإعلام، ومنصب المدير العام لوكالة أنباء الإمارات (وام).