وفاة إبراهيم العابد أحد أبرز القيادات الإعلامية في دولة الإمارات

موسكو- سبوتنيك. وكتب نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابة على "تويتر": "تعازينا لقطاعنا الإعلامي في دولة الإمارات بوفاة أحد مؤسسيه إبراهيم العابد.. خمسة عقود قضاها إبراهيم يعمل بلا كلل حتى آخر يوم".
وتبوأ العابد عدة مناصب في القطاع الإعلامي الإماراتي؛ حيث شغل منصب المدير العام للمجلس الوطني للإعلام، ومنصب المدير العام لوكالة أنباء الإمارات (وام).
تعازينا لقطاعنا الإعلامي في دولة الإمارات بوفاة أحد مؤسسيه إبراهيم العابد رحمه الله ... خمسة عقود قضاها إبراهيم يعمل بلا كلل حتى آخر يوم ... تعازينا لأهله وأحبابه وأصدقائه ولكافة الإعلاميين في دولة الإمارات .. pic.twitter.com/yIpydkbAAI— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 20, 2020
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