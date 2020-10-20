الاستخبارات العراقية: تنفيذ عملية لنزع السلاح وفرض القانون في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، صباح اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية لنزع السلاح وفرض القانون في بغداد.

وبحسب قناة "السومرية"، أشارت الوكالة إلى ضبط أسلحة وعتاد وتجهيزات عسكرية خلال العملية.

وقالت الوكالة في بيان: "استنادا لتوجيهات المراجع بصدد تفتيش المناطق التي من الممكن إطلاق النيران المباشر منها ومن خلال ورود معلومات استخبارية، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية ، عملية بحث وتفتيش لنزع السلاح وفرض القانون بمناطق متفرقة من محافظة بغداد".

وأشارت الوكالة إلى تنفيذ "عملية استخباراتية في منطقة حي الأمانة ضمن محافظة بغداد، نتج عنها ضبط عدد من بنادق الكلاشنكوف وبنادق صيد وعتاد مختلف وتجهيزات عسكرية متنوعة من دروع ومشالح وملابس وجعب وكسارات".

وأتمت: "عمليات البحث والتفتيش مازالت مستمرة وفق معلومات استخباراتية، وقد تمت مصادرة المضبوطات وتسليمها إلى الجهات المختصة بموجب وصل استلام أصولي".