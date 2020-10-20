أمير الكويت يوجه طلبا للمواطنين

وجّه أمير الكويت، نواف الأحمد، طلبا إلى المواطنين في بلاده، اليوم الثلاثاء، من داخل مجلس الأمة.

وقال الأمير في كلمته لافتتاح دور الانعقاد الأخير من الدورة البرلمانية الـ15: "لتكن فزعتكم جميعا للكويت، وأن يكون الولاء لها أولا وأخيرا".

وتابع الأمير موجها حديثه للمواطنين: "الانتخابات أمانة ومسؤولية وطنية كبرى تتحقق بمراعاة الله والضمير في حسن اختيار ممثلي الأمة ومتابعة أدائهم".

وأوضح الأمير أنه "بما أننا على أبواب الانتخابات النيابية فإن عملية الانتخاب على أهميتها لا تمثل إلا الجانب الشكلي من الديمقراطية فهي أمانة ومسؤولية وطنية كبرى تتحقق بها مرضاة الله والضمير في حسن اختيار ممثلي الأمة".

وقال الأمير نواف الأحمد: "ملتزمون بالدستور ودولة القانون ووحدتنا الوطنية سلاحنا الأقوى لمواجهة التحديات".

وأضاف: "أثبتت الوحدة الوطنية على مر السنين أنها بحق سلاحنا الأقوى في مواجهة كافة التحديات الأخطار والأزمات".

ومن المقرر أن تجري انتخابات تشريعية في الكويت، في الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتولى الأمير نواف الأحمد حكم الكويت، عقب وفاة الأمير صباح الأحمد، الذي قضى نهاية فترة حكمه في رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.