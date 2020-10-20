مصر... تحرك رسمي ضد "ستاند أب كوميديان" بسبب سخره من مذيعي "إذاعة القرآن الكريم"

فيما اعتبر أنه أول تحرك رسمي ضد المقطع المصور المتداول لستاند أب كوميديان يسخر من مذيعي إذاعة القرآن الكريم، أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي ظهر في المقطع.

ووجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشئون القانونية بالهيئة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية على الفور ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب حساب الهيئة على "فيسبوك".

وبحسب بيان الهيئة، فإنها "ستخاطب على الفور الجهات المعنية والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم التى لها قدسية وتقدير واحترام ومكانه خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي".

وتابع البيان: "لن تتهاون الهيئة الوطنية للإعلام حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا قدمت برامج دينية هادفه متميزة رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي".

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مؤخرا، مقطعا مصورا للشاب محمد أشرف ينتقد فيه بطريقة ساخرة طريقة نطق عدد من مقدمي برامج إذاعة القرآن الكريم.

ورغم أن المقطع يعود إلى يناير/ كانون الثاني، إلا أنه أثار غضب عدد من مستخدمي مواقع التواصل، مطالبين بمحاكمته، وذهب بعضهم للقول بأن ما قام به أشرف يمثل اعتداء على الإسلام نفسه.