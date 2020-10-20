بيان جديد من عائلة صائب عريقات بشأن حالته الصحية

أصدرت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، بيانا، كشفت فيه عن حالته الصحية، بعدما انتقل إلى مستشفى داخل إسرائيل إثر إصابته بفيروس "كورونا".

وأكدت عائلة عريقات، في تصريح مع وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، أنه "ما زال في العناية المكثفة، ويخضع للتنفس الاصطناعي"، قائلة "حتى الآن وضعه الصحي مستقر".

وكانت دلال عريقات، زوجة صائب عريقات، قال، مساء أمس، إن حالة زوجها لا تزال حرجة، وأن فريقا طبيا دوليا يشرف على حالته. ودعت دلال جميع وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات عن حالة الدكتور صائب، واعتمادها فقط من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

​وأعلن دخول صائب عريقات في غيبوبة، على خلفية تدهور حالته الصحية، عقب إصابته بكوفيد- 19. وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي، ومصادر فلسطينية أكدت نبأ تدهور صحة عريقات (65 عاما)، موضحة أن الأطباء في المستشفى طلبوا من أفراد عائلة عريقات بالبقاء إلى جانبه بعد دخوله في غيبوبة، وخضوعه للتنفس الاصطناعي.

ونقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، إلى المستشفى، الأحد الماضي، إثر معاناته من فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعدا توجهت السلطة الفلسطينية بطلب إلى إسرائيل لنقل عريقات إلى أحد مشافيها.