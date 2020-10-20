وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل

وصل إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أول وفد حكومي إماراتي رسمي، وذلك بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الوفد الإماراتي يرأسه وزيرا الاقتصاد والمال، وستستمر الزيارة الرسمية بضع ساعات.

ويلتقي الوفد الإماراتي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبسبب جائحة (كوفيد-19) تقرر عقد اللقاء في مطار "بن غوريون" الدولي شرقي تل أبيب.

البعثة الإماراتية وصلت إلى إسرائيل! pic.twitter.com/1L6RqoSw5t — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 20, 2020

​وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو، في بيان له، إن "رئيس الوزراء نتنياهو سيعقد اليوم قمة ثلاثية بحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير".

وأضاف جندلمان إنه "سيتم خلال القمة التوقيع على اتفاقيات في مجالات الطيران وحماية الاستثمارات والإعفاء من تأشيرات الدخول والعلوم والتكنولوجيا".

ويتيح اتفاق الإعفاء من التأشيرات المواطنين من كلا البلدين زيارة البلد الآخر دون الحاجة لتأشيرة دخول، لتكون بذلك أول اتفاقية من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية على الإطلاق. وستكون الإمارات أول دولة عربية تتحالف مع إسرائيل التي تسمح للإسرائيليين دخول أراضيها دون تأشيرات، كما ستسمح إسرائيل للإماراتيين بالسفر والقدوم إليها دون حاجة لفيزا، وهو الإجراء الذي تعتمده إسرائيل مع عدد دول قليل حول العالم.