موريتانيا والإمارات وآفاق تعاون استراتيجي

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، الناها هارون الشيخ سيديا، في مكتبها في نواكشوط، السيد سالم سلطان السويدي، ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في موريتانيا.

وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا والهلال الأحمر الإماراتي وسبل تعزيزها وتطويرها وخاصة فيما يتعلق بمجال الإعاقة الذهنية، وحضر اللقاء الأمين العام للوزارة السيد محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحيى وعدد من أطر القطاع.

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الناهة بنت هارون ولد الشيخ سيديا بمكتبها في نواكشوط سالم سلطان السويدي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي ببلادنا

وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين بلادنا والهلال الأحمر الإماراتي وسبل تعزيزها وتطويرها#موريتانيا_لايف pic.twitter.com/pEpN9pqAyk — موريتانيا_لايف (@mauritaniaalive) October 19, 2020 وهذا لم يكن اللقاء الأول، حيث اعتبر عدد من الخبراء والمحللين السياسيين الموريتانيين أن العلاقات الموريتانية الإماراتية تعكس المثال الحي والنموذج الأفضل للتكامل والتآخي بين الأشقاء، من خلال تعدد مجالات التعاون وأهمية ملفات التنسيق المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين بصورة رسمية عام 1973، حيث افتتحت موريتانيا سفارة لها في أبوظبي عام 1974، ليعقب ذلك افتتاح دولة الإمارات سفارتها في نواكشوط في عام 1994.

يذكر أن عدد الموريتانيين في دولة الإمارات يبلغ نحو 7 آلاف مقيم، يعملون أساتذة وقضاة وأئمة ومفتين وإعلاميين ورجال شرطة وتجارا وفي مجالات متعددة أخرى، فيما بلغ عدد الزائرين من الإمارات إلى موريتانيا نحو 5251 زائرا.