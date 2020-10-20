"جاء دورنا في الدلع"... صحفي إسرائيلي يعلق على وصول وفد إماراتي إلى تل أبيب

علق الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين على وصول أول وفد إماراتي رفيع المستوى إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي في تل أبيب.

وقال "إيدي كوهين" في تغريدة له بموقع تويتر باللغة العربية مخاطبا الإماراتيين: "دلعتوا كثير الفلسطينيين الآن اجى دورنا".

دلعتوا كثير الفلسطينيين الان اجى دورنا — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) October 20, 2020

واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، الوفد الإماراتي الذي يضم وزير الدولة للشؤون المالية حميد الطاير، ووزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش لدى وصوله المطار.

وقال نتنياهو أثناء مراسم الاستقبال: "اليوم نصنع التاريخ لأجيال. هذه هي الزيارة الأولى على الإطلاق من الإمارات إلى إسرائيل. نوقع أربع اتفاقيات ستحدث تغييرات حقيقية لشعوبنا"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتعول إسرائيل على اتفاق السلام الموقع مع الإمارات منتصف سبتمبر/أيلول الماضي في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة.

وأمس الإثنين، قال نتنياهو لدى تفقده ووزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف ثاني سفينة شحن إماراتية بميناء حيفا (شمال): "نحن على سطح السفينة التي وصلت من الإمارات مع الكثير من الحاويات. سألت ماذا يوجد في تلك الحاويات وأوضحوا لي؛ غسالات، وأجهزة كهربائية، ومواد غذائية وكل ما يصل هنا سيقلل ببساطة غلاء المعيشة وسيشعر كل مواطن إسرائيلي بذلك في جيبه".

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושרת התחבורה מירי רגב סיירו היום בנמל חיפה, ברציף בו עגנה אוניית המכולות מאיחוד האמירויות.



רה"מ נתניהו: "זה יום היסטורי, ממש היסטורי. זה הביקור השני של אונייה מדובאי שעוגנת בנמל חיפה".



לדברים המלאים >>https://t.co/N666z1wS1W pic.twitter.com/idkRMuXfsJ — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) October 19, 2020

ووقعت إسرائيل والإمارات اتفاق سلام في البيت الأبيض منتصف الشهر الماضي برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.