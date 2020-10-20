"سيول وأمطار رعدية"... بيان من الحكومة المصرية حول موعد ذروة موجة الطقس السيئ

أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول، بيانا حول موعد ذروة موجة الطقس السيئ، الذي سيضرب البلاد خلال الأيام المقبلة.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان نشره موقع "مصراوي"، إن موعد بداية ذروة موجة الطقس السيئ ستكون يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري.

وأوضح أن موجة الطقس السيئ التي ستشمل سيول وأمطار رعدية، ستبدأ من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 25 أكتوبر الجاري.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بإرسال التقارير التفصيلية الخاصة بحالة الجو خلال الأيام القادمة إلى المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، لتجهيز نفسها للتعامل الفوري في المناطق المتوقع سقوط أمطار غزيرة بها، خاصة في أيام ذروة هذه الموجة، المتوقع لها، أن تكون يومي الجمعة والسبت.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: "ستصاحب تلك الموجة انخفاض درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات مئوية، اعتبارا من يوم الخميس على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد".

واستعرض مجلس الوزراء عدد من خرائط الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والمناطق والمحافظات المتأثرة بهذه الأمطار، وتقديراً لكمية الأمطار المتوقعة على مختلف مناطق الجمهورية.

وخلال الاجتماع، كلف مدبولي الوزارات المعنية ومختلف المحافظات برفع درجة الاستعداد، والتأكد من توافر المعدات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات من الممكن أن تحدث نتيجة لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.

وشدد على استمرار تشغيل كافة غرف إدارة الأزمات، للتعامل الفوري مع أى مستجدات تتعلق بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكان محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، قد حذر، من حالة عدم استقرار في الطقس خلال الأيام المقبلة.

وأكد شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، مساء أمس، أن الأمطار ستبدأ من غدا الثلاثاء وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وحذر المسؤول المصريين من صعوبة الطقس وضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، وقال: "ياريت ننتقل من اللبس الخفيف إلى اللبس الخريفي اللي هو تقيل شوية عن الملابس الصيفية".

وتابع: "الجو اليومين دول جو عيا (مرض).. ونخلي بالنا (نحرص) من نزلات البرد الفترة الجاية".

وقال شاهين إن "التغيرات السريعة التي تحدث في فصل الخريف تجعلنا ننصح المواطنين بمتابعة حالة الطقس قبل الخروج من المنزل".

ولفت إلى أن "درجة الحرارة سوف تكون 30 مئوية".

وأشار شاهين إلى أن "فصل الشتاء يبدأ 21 ديسمبر، حيث إن أغلب الأجواء في فصل الخريف تكون عدم استقرار".

وقال إن "منطقة سيناء سوف تشهد سيولا من متوسطة إلى غزيرة بداية من يوم السبت".

وأضاف: "يوجد تنسيق كامل مع كل الجهات الرسمية للعبور من فترة الشتاء".