السيسي: لا يمكن لأي قوة خارجية الاعتداء على مصر

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه لا يمكن لأي قوة خارجية الاعتداء على مصر.

وجاءت تصريحات الرئيس المصري، خلال حفل تخريج دفعات الكليات العسكرية والكلية الحربية، والتي نقلتها مواقع مصرية محلية.

وتابع الرئيس المصري: "لن يستطيع أحد من الخارج أن يعتدي على مصر، لأننا لا نعتدي على أحد".

السيسي لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية: مهمتكم حماية الوطن وأهله وناسه.. وهي من أشرف المهام في الحياة#eXtranews pic.twitter.com/zvG8GAoHmT — eXtra news (@Extranewstv) October 20, 2020

​وأكمل السيسي، بقوله: "كما أن قوة الجيش المصري عظيمة ولن يستطيع أحد الاعتداء على مصر".

ووجه الرئيس المصري رسالة إلى خريجي الكليات العسكرية، بقوله: "المهمة التي ينبغي أن تضيفوها لكم، هي بناء وعي حقيقي".

وأردف: "المهم أن يتم نقل هذا الوعي لأخوك المجند الذي بجوارك، لينقله بدوره إلى أسرته".

السيسي: مفيش حد يقدر على مصر لأن قوة الجيش عظيمة وقادرة على حمايتها#eXtranews pic.twitter.com/jsht24g2Ll — eXtra news (@Extranewstv) October 20, 2020

​واستدرك الرئيس المصري، قائلا: "لا يوجد أي تحدي يمكن أن يواجهنا في مصر إلا وينبغي أن نواجهه بوعي حقيقي".

وأتم السيسي: "البعض يقولي لماذا الإلحاح في الإشارة لهذا الخطر؟، لأنه لا يقل خطر عن أي معتدي على الدولة".​