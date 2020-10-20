الكاظمي يبحث في ألمانيا التعاون العسكري والعمل مع كبرى شركات أوروبا

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في العاصمة برلين التي وصلها في ثاني محطة له ضمن جولته الأوروبية التي بدأت منذ يوم أمس.

وكشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك"، اليوم، عن المباحثات التي أجراها الرئيس الكاظمي مع المستشارة الألمانية في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الارتقاء بالتعاون المشترك على مختلف الصعد والمجالات.

وأضاف المكتب أن اللقاء بحث ملفات الشراكة الألمانية العراقية في مجال مواجهة الإرهاب ضمن التحالف الدولي لمناهضة "داعش" الإرهابي.

© Photo / Iraqi Prime Ministe Office رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، يلتقي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، ألمانيا 20 أكتوبر 2020

وبحث الكاظمي ملف المساعدات الألمانية لإعادة أعمار المناطق المحررة، فضلاً عن التعاون في مجال تطوير البنى التحتية وشبكات الطاقة الكهربائية، ودور الشركات الألمانية في هذا القطاع والقطاعات الأخرى.

وقال الكاظمي خلال التصريح الصحفي مع المستشارة أنغيلا ميركل صباحا في العاصمة الألمانية برلين: "جئت لبرلين لأؤكد التزام العراق بعلاقات وثيقة ورغبته بشراكة مستدامة مع ألمانيا، وأيضا لأنقل التقدير الكبير الذي نكنه حكومة وشعباً للمساعدة الألمانية المتواصلة للعراق في مجال مواجهة الإرهاب، في إطار التحالف الدولي المناهض "لداعش"، وهذه التجربة كشفت لنا مدى الترابط بين أمن واستقرار العراق وبين الأمن الأوربي".

وأبدى الكاظمي تطلع العراق إلى مواصلة التعاون الأمني والعسكري في مكافحة الإرهاب، وخصوصاً في مجال تدريب وبناء قدرات القوات الأمنية العراقية وضمن إطار حلف الناتو.

© Photo / Iraqi Prime Ministe Office رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، يلتقي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، ألمانيا 20 أكتوبر 2020

وأضاف: "هذه أوقات صعبة علينا جميعاً، بسبب ما خلقه وباء كوفيد-19 من تحديات صحية واقتصادية، وهو ما يدفعنا أكثر للتعاون، ونحن نتطلع للاستفادة من الدعم والخبرة الألمانية في هذه المجالات".

وعبّر الكاظمي عن الشكر أيضا لأشكال الدعم الإنساني المختلفة وإعادة الأعمار التي قدمتها ألمانيا، وهنالك العديد من القضايا في هذا الصدد التي نسعى إلى التعاون بشأنها، مثل موضوع اللاجئين والنازحين، فضلاً عن إشكالية المقاتلين الأجانب من إرهابيي "داعش".

وحسبما جاء في بيان مكتبه، أفاد الكاظمي، بقوله: "شرعنا ببرنامج طموح لإصلاح وإعادة هيكلة وتحديث النظامين الاقتصادي والمالي، ونحن مهتمون بالحصول على كل أشكال الدعم الاستشاري والتقني والخبرات في هذا المجال من ألمانيا".

ولفت الكاظمي إلى أن "هنالك العديد من الشراكات التجارية والاقتصادية بين العراق والشركات الألمانية، مثلاً نقترب من الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خارطة الطريق التي تنفذها شركة سيمنز الألمانية في مجال تأهيل قطاع الكهرباء في العراق". © Photo / Iraqi Prime Ministe Office رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، يلتقي بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، ألمانيا 20 أكتوبر 2020

وأكمل الكاظمي: "نحن مهتمون بمزيد من التعاون في مجال تطوير البنية التحتية في العراق، واليوم لدي – أنا وفريقي الوزاري- اجتماع مع اتحاد الشركات الألمانية لاستكشاف فرص التعاون الأخرى".

وأختتم رئيس مجلس الوزراء العراقي، خلال المؤتمر الصحفي، كشفا عن تطلع حكومته إلى الاستفادة من الدعم الألماني في مجال ترسيخ المؤسسات الديمقراطية وتنظيم الانتخابات الحرة والنزيهة، حيث تعهدت حكومتي بإجراء انتخابات مبكرة في منتصف العام المقبل، ويهمنا ضمان تمتعها بأعلى مستويات الشفافية والنزاهة".

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إلى فرنسا، يوم أمس الاثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول، على رأس وفد رفيع المستوى، ضمن جولة أوروبية تشمل ألمانيا وبريطانيا.