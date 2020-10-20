حميدتي لترامب: نشكرك

أعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو عن تقدير السودان للخطوة التي اتخذها الرئيس الامريكي دونالد ترمب تجاه إنهاء وضع اسم السودان على قائمة الإرهاب.

ونشر "حميدتي" في حسابه الرسمي على تويتر، قائلا: "أشكرُ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عزمه إلغاء تصنيف بلادنا كدولة راعية للإرهاب وهو وضع أضر كثيراً بعلاقاتنا الخارجية".

وبحسب "سونا"، فقد أشار إلى أن السودان حكومة وشعبا يقدرون هذه الخطوة، مضيفا: "نتطلع لتواصل دائم مع العالم يخدمُ مصالح شعبنا الذي يستحق كل جهد وعمل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن رسميا، مساء الاثنين، رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بمجرد إيداع مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات متفق عليها بين الحكومة السودانية والإدارة الأمريكية.

وغرد ترامب عبر "تويتر"، قائلا: "أخبار عظيمة، وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تحرز تقدما عظيما، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

I thank US President @realdonaldtrump for his commitment to remove Sudan from the State Sponsors of Terrorism List.



This is a major step for the people of Sudan. We look forward to increased international collaboration that best serves the Sudanese people. https://t.co/XVEhJrv6Ok — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) October 20, 2020

وأضاف: "عندما يُودع المبلغ، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".