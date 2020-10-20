"بدن انتخابات مبكرة؟ أهلا"... "بري" يعلق على عدم اكتمال نصاب النواب اللبناني

فشل مجلس النواب اللبناني في عقد جلسته، اليوم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.

وبحسب موقع "النشرة" اللبناني، فقد رفعت ​الجلسة التشريعية​ المنعقدة في ​قصر الأونيسكو​، بعد فقدان النصاب إثر إنسحاب نواب تكتل "​الجمهورية القوية​"، عند طرح قانون ​العفو العام​.

وعندما سأل رئيس ​مجلس النواب​ نبيه بري: "من هي الكتل التي انسحبت من الجلسة"، أُجابه بعضهم بأنها "​القوات"​ فردّ بري: "بدن ​انتخابات​ نيابية مبكرة؟ أهلا".

وكان عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ قد قال، في حديث تلفزيوني: "لا جلسة تشريعية اليوم وسيتم الاكتفاء بانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية​ والمجلس الأعلى ​لمحاكمة الرؤساء والوزراء​".

جدير بالذكر أنه وبعد انفجار مرفأ بيروت تعالت دعوات شعبية وسياسية لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في لبنان، وسط حالة من التباين بشأن جدوى هذه الانتخابات أو إمكانية التوافق عليها.

في حين رأى محللون أنه لا يوجد توافق على إجراء الانتخابات النيابية، وأن إمكانية التلاقي بين المعارضة والموالاة صعبة، خاصة في ظل افتراق المواقف السياسية.