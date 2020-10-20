محلل سياسي سوداني: تم الفصل بين التطبيع مع إسرائيل ورفع السودان من الدول الراعية للإرهاب

قال الصحفي والمحلل السياسي السوداني، سيد أحمد إبراهيم، اليوم الثلاثاء، إنه "حسب الحكومة تم إيداع مبلغ في حساب بنك ضمان أمريكي، وسيتم إدارته بمجرد إنفاذ خطوة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأضاف في حديثه لـ"عالم سبوتنيك": "كما ستحصل الدولة على عوائد صادرات الذهب الأخيرة وبالتالي الاتفاق سيكون خطوة للانفتاح الاقتصادي والشراكات مع المجتمع الدولي، لكن لن يكون ذلك ضامنا لحل الأزمة الاقتصادية في السودان، التي إن لم تحل من الداخل يصعب حلها من الخارج".

وأضاف إبراهيم أن "هذا الاتفاق كان مربوطا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن وفقا لكلام لرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، فإن التطبيع ليس من مسؤلية الحكومة الانتقالية وإنما مسؤلية حكومة مدنية ينتخبها الشعب السوداني، كما أن أغلب مكونات الحرية والتغيير ترفض التطبيع مع إسرائيل، وحسب التصريحات الحكومية الرسمية، فقد تم الفصل بين التطبيع وبين رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام إعفاء بلاده من ديون خارجية بقيمة 60 مليار دولار.

وأعلن حمدوك أن بلاده حولت إلى الولايات المتحدة المبالغ المطلوبة لتعويض ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998 من أجل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، إن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع حكومته 335 مليون دولار لـ"ضحايا الإرهاب الأمريكيين".