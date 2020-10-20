"عبث بمكتب السفير"... ليبي يقتحم السفارة الفلسطينية بنواكشوط

وقالت وكالة أنباء أخبار موريتانيا المستقلة، إن الشرطة الموريتانية أوقفت مواطنا ليبيا داخل السفارة الفلسطينية بالبلاد.

واقتحم المواطن الليبي السفارة وعبث بمحتويات مكتب السفير وسكرتيرته.

ويعمل المواطن الليبي في الهيئة القضائية المغاربية بنواكشوط.

وقام المواطن باقتحام مبنى السفارة ليلا، وكسر باب مكتب السفير، ومن ثم عبث بمحتوياته، وكذلك مكتب سكرتيرته.

وحسب الموقع كان المواطن الليبي ينوي إحراق السفارة قبل أن تتدخل الشرطة وتوقفه، بعد أن استدعتها السفارة.