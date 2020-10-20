الإمارات تطلب رسميا من إسرائيل افتتاح سفارة في تل أبيب

طلبت الإمارات، رسميا، من إسرائيل، اليوم الثلاثاء إقامة سفارة لها في مدينة تل أبيب، بحسب إعلام عبري.

وقالت قناة "كان" الرسمية، إن وزارة الخارجية الإماراتية بعثت برسالة رسمية لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي تطلب فيها إقامة سفارة في تل أبيب.

נציג משרד החוץ האמירותי העביר לשר החוץ גבי אשכנזי אגרת רשמית עם בקשה להקמת שגרירות של איחוד האמירויות בתל אביב@gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) October 20, 2020

من جانبه، قال أشكنازي في أول تصريح لصحفيين إماراتيين وصول رفقة وفد رسمي إلى مطار بن غوريون: "حكومة وشعب إسرائيل يقدرون بشدة الخطوة الشجاعة التي اتخذها قادة الإمارات نحو السلام وقيادة المنطقة بأسرها نحو مستقبل أفضل".

שר החוץ גבי אשכנזי בתדרוך ראשון לכתבים אמירתים שהגיעו עם המשלחת הרשמית מאבו דאבי: "הממשלה והעם בישראל מעריכים מאוד את הצעד האמיץ שנקטו מנהיגי איחוד האמירויות לעבר השלום ולהובלת האזור כולו לעבר עתיד טוב יותר"@gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) October 20, 2020

​وفي وقت سابق الثلاثاء، وقع وفد إماراتي 4 اتفاقيات مع إسرائيل لدى وصوله مطار بن غوريون.

وشملت الاتفاقيات مجال الطيران والإعفاء المتبادل من التأشيرات للسياح من البلدين، وحماية الاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا.

وتم الاتفاق على إلغاء متبادل للتأشيرات بين الدولتين.

ووقّع من الجانب الإسرائيلي وزير المال "يسرائيل كاتس" ووزيرة النقل "ميري ريغيف"، ووزير العلوم والتكنولوجيا "يزهار شاي" ومدير عام هيئة السكان "شلومو مور- يوسف".

ووصل وفد حكومي إماراتي، إلى إسرائيل، اليوم، في أول زيارة رسمية منذ التوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، منتصف الشهر الماضي.