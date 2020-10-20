القوى العاملة المصرية: سنقف بجانب "طبيبة الكويت" المعتدى عليها إلى أن تحصل على حقوقها

قال وزير القوى العاملة المصرية، محمد سعفان، إن الوزارة ستقف بجانب طبيبة الكويت المعتدى عليها إلى أن تحصل على كافة حقوقها.

وأكد حسب بوابة "الأهرام" المصرية، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، قام بالتواصل مع الطبيبة، وإبلاغها تمنيات بلادها لها بالشفاء العاجل ومتابعة قضيتها والوقوف بجانبها لحين الحصول على كافة حقوقها الأدبية والمادية، وسوف يقوم الملحق العمالي بزيارتها غدًا فى مقر عملها للاطمئنان عليها وتقديم الدعم لها.

وكانت الطبيبة المصرية (ل. ر. م. ع) قد تعرضت لحادثة اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، بمقر عملها بمستوصف مبارك الكبير الشرقي بالكويت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة حالة الطبيبة وزيارتها للاطمئنان على حالتها الصحية، أولا بأول، وإبلاغها أن الوزارة تتابع جميع حقوقها كاملة نتيجة حادث الاعتداء، مؤكداً أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهت بضرورة وقوف الدولة والحكومة بجانب أى مواطن مصرى، والالتفاف حوله إذا وقع فى أى مشكلة مشدداً على أن كرامة المصرى من كرامة الوطن.

ووجه الوزير - من خلال الملحق العمالى - الطبيبة المصابة بالتواصل الدائم مع مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالكويت الذي يتابع حالتها وسير التحقيقات بالتنسيق مع القنصلية، منوها إلى أن سفير مصر بالكويت، طارق القونى، والقنصل العام والمستشارين العمالى والقانونى يقفون بجانبها.

وفى تقريره لوزير القوى العاملة، أوضح الملحق العمالى بالكويت أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمالي، أنه قام بالتواصل مع الطبيبة (ل ر م ع) وهي تعمل طبيبة أسرة بمستوصف مبارك الكبير الشرقى منذ 2010، وأشارت إلى أنها تعرضت لحادثة اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنيين الكويتيين.

ووفقا لسجلات المستوصف المدون بها كافة بياناته، تقول إنه في أثناء الكشف على أذنه بمستوصف الرقة، محل دوامها، يوم الجمعة، أيام العطلات الأسبوعية، قام المواطن الكويتي باحتجازها بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات، وانهال عليها بالضرب والسب وإصابتها بكدمات وقطع جزء من اللسان، ولم تتمكن من طلب الأمن فاستغاثت صارخة بزملائها الذين حضروا وشاهدوا المعتدى مستمر فى ضربها بحضورهم، وعندما حاولوا أن يوقفوه، قام بسبهم وانصرف.

وأضاف الملحق العمالي أن الطبيبة بعد ذلك قامت بالاتصال بزوجها، وانتقلا إلى مخفر الرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، بعد أن حصلا على تقرير طبي من مستشفى عيدان بالإصابات.