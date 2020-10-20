أدرعي: منظومة "القبة الحديدية" تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة تجاه إسرائيل

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، اعتراض منظومة "القبة الحديدية" لصاروخ أطلق من قطاع غزة نحو إسرائيل.

رام الله - سبوتنيك. وقال أدرعي: "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع نحو إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

ودوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع عقب رصد منظومة القبة الحديدية إطلاق قذيفة صاروخية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا، شن غارة جوية على موقع عسكري تابع لحركة "حماس"، جنوبي قطاع غزة.

وقرر الجيش الإسرائيلي تعزيز تواجده في القدس تحسبا من اندلاع أي مواجهات مع الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة الأولى بعد إعلان الخطة الأمريكية للسلام، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن سابقاً تعزيز قواته في الضفة الغربية بمزيد من جنود الوحدات الخاصة تحسباً من ازدياد حدة الاحتجاجات الشعبية خاصة في مناطق التماس.