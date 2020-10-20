ما السبب وراء طلب "الخطوط السعودية" معلومات البطاقات الائتمانية؟

كشفت الخطوط الجوية السعودية عن أسباب الحصول على معلومات البطاقات الائتمانية لبعض العملاء.

ويأتي تفسير الخطوط السعودية الحصول على تلك المعلومات، بعد استفسار أحد المستفيدين، والذي قال: "هل يحق لموظف مبيعات الخطوط السعودية عبر الاتصال أخذ معلومات البطاقة الائتمانية؟".

مرحباً ضيفنا العزيز ، يتم طلب معلومات البطاقه الائتمانيه من قبل الموظف في حال أردتم إصدار التذاكر عن طريق البطاقة الائتمانيه او في حال تعديل الحجز. شكراً لتواصلك — العناية بالضيوف (@Saudia_Care) October 19, 2020

وذكر الحساب الرسمي للعناية بعملاء الخطوط السعودية في تغريدة جديدة له على موقع "تويتر"، أمس الاثنين، أنه "يتم طلب معلومات البطاقة الائتمانية من قبل الموظف في حال أردتم إصدار التذاكر عن طريق البطاقة الائتمانية أو في حال تعديل الحجز".