الملك سلمان يعين ثاني امرأة سعودية في منصب سفيرة... صورة

عينت المملكة العربية السعودية، رسميا، ثاني امرأة في منصب سفيرة، بعدما أدت آمال بنت يحيى المعلمي، القسم، أمام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بصفتها سفيرة المملكة لدى النرويج.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "المعلمي ستكون ثاني امرأة تتولى منصب سفيرة سعودية بعد الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، التي عينت سفيرة للرياض لدى واشنطن قبل سنتين".

أمام #خادم_الحرمين_الشريفين ..آمال بنت يحيى المعلمي تؤدي القسم بمناسبة تعيينها سفيرًا لدى مملكة #النرويج pic.twitter.com/LcDqLvv76s — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 20, 2020

وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن "آمال المعلمي شقيقة عبد الله المعلمي الممثل الدائم للسعودية في الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أنها شغلت في السابق مناصب في المجال التربوي والتنمية الاجتماعية والتدريب، وبرزت في مجال الدفاع عن دور المرأة في المجتمع السعودي.