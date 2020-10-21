منحة يابانية بقيمة 9.5 مليون دولار لدعم مصر فى مواجهة كورونا

وقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، مع سفير اليابان في القاهرة ماساكي نوكي، اليوم السبت، على منحة يابانية بقيمة مليار ين ياباني ما يعادل 9.5 مليون دولار أمريكي، لدعم قطاع الصحة في مصر في مواجهة فيروس كورونا.

وبحسب بيان الوزارة، تستخدم المنحة في التوفير العاجل للأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفيات أمراض الحميات والصدر التابعة لوزارة الصحة المصرية.

وأشادت المشاط بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر واليابان والجهود التي قامت بها الحكومة اليابانية لدعم استجابة قطاع الصحة في مصر لجائحة كورونا، وهو ما يعكس الشراكة القوية والطويلة الأمد بين الجانبين.

وأوضحت أنه "بتوقيع منحة اليوم فإن إجمالي المنح ضمن محفظة التعاون بين البلدين ترتفع إلى 54.5 مليون دولار في مجالات الصحة والتعليم".

وبدوره، أعرب السفير الياباني في القاهرة عن تقديره لشعب وحكومة مصر على الجهود الدؤوبة لمواجهة التحديات في ظل فيروس كورونا، لاسيما العاملين والأطباء في قطاع الصحة.

وأعلن عن تضامن حكومة وشعب اليابان عبر تقديم منحة بقيمة 9.5 مليون دولار لشراء معدات طبية، معربا عن أمله أن تسهم هذه المنحة في تعزيز الإجراءات التي تقوم بها مصر للتعامل مع جائحة كوفيد-19".

وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية واليابان نحو 2.48 مليار دولار في 13 مشروعا، بواقع 1.12 مليار دولار تمويلات لمشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و552 مليون دولار في قطاع النقل والملاحة و450 مليون دولار لقطاع السياحة والآثار، و137 مليون دولار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، و168 مليون دولار في قطاع التعليم والتعليم الفني، و57 مليون دولار لقطاع الري، وفقا لبيان الوزارة.