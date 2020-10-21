بعد تفتيش 2346 مؤسسة... دبي تغلق مقهى "شيشة" وتوجه 50 تنبيها

قامت بلدية دبي بإغلاق مقهى "شيشة" أو "نرجيلة"، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، تزامنا مع انتشار جائحة كورونا في الإمارات.

وبحسب ما نقله موقع صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الأربعاء، فإن هذا الإجراء تم بعد زيارات رقابية نفذها مفتشو البلدية على 2346 مؤسسة، يوم أمس الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة: "تم مخالفة مؤسستين وتوجيه 50 تنبيهاً، فيما بلغت نسبة الالتزام الاجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 98%، وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات و تدابير السلامة العامة 2293 مؤسسة".

وكانت بلدية دبي حددت إجراءات احترازية للمؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها وتم تعميمها، حيث تتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات أبرزها التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الاوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات.

وسجلت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، 1583 حالة جديدة في الإمارات خلال اليوم الأخير، ليصبح عدد الحالات المسجلة 119132 حالة، توفي منهم 472، وتماثل 111814 للشفاء.