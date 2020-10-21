مصر... محيي الدين يكشف مهام منصبه الرفيع في صندوق النقد الدولي

تحدث الدكتور محمود محيي الدين، عن مهام منصبه الجديد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وقال محيي الدين، المدير التنفيذي الجديد في صندوق النقد، ممثلا لمصر والمجموعة العربية، إن "هناك اجتماعات أسبوعية بواقع ثلاثة على مستوى مجلس الإدارة بالإضافة لاجتماعات على مستوى اللجان ويناقش فيها كل قرارات البرامج مع الصندوق واستعراض الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على دول المنطقة".

وأضاف خلال مداخلة عبر فضائية "أون" المصرية: "لدينا نوعين من التعامل أخدهما يخض الدول العاملة مع الصندوق، وهذا تعاون مكثف والمدير التنفيذي مهمته متابعة وتنسيق ومتابعة الدولة التي يمثلها بما يمثل مصالحها، ويحاول توضيح الأمور والأولويات للصندوق لهذه الدولة والأولويات تخص سياسة مالية بالتعاون وزراء المالية ونقدية مع البنوك المركزية".

وتابع: "نتمنى أن نخرج سالمين في السنة الحالية بأقل خسائر من الأزمة الصحية التي ضربت العالم".

وأوضح أن "أولويات العام القادم مواجهة مشاكل الركود وتفاقم المديونيات وتضاؤل فرص العمل، بالإضافة إلى أهمية المساندة للقطاع الصحي للدول المختلفة، وضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد وإدارة الدين وهذه أولويات تشكل برنامج عمل مكثف له تفاصيل كثيرة".

تضم المجموعة العربية 11 دولة، وتتمتع بحقوق تصويت في المجلس التنفيذي للصندوق بنسبة 2.52%، من إجمالي الأصوات وتضم مصر، البحرين، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، قطر، الامارات العربية المتحدة، واليمن، والمالديف.

ويتألف المجلس التنفيذي من 24 مديرا تنفيذيا، ويرأسه المدير العام للصندوق؛ ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع .

الدكتور محمود محيي الدين، هو المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، وعمل على القضايا المتعلقة بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لعام 2030 بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص بما يساهم في معالجة التحديات.

وشغل محيي الدين منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات 2015- 2020.