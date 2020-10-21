الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية جديدة بشأن "خدمات النقل الجوي"

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اليوم الأربعاء، اتفاقية خدمات النقل الجوي مع سلطة الطيران المدني في إسرائيل، بهدف تعزيز العلاقات الجوية الثنائية بين البلدين.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، "وقع على الاتفاقية من جانب الإمارات عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومن جانب إسرائيل يسرائيل كاتس وزير النقل، خلال لقائهما في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني عبد الله بن طوق المري: "تعد الاتفاقية خطوة مهمة على طريق التعاون الإيجابي والبنّاء في العلاقات المتنامية بين الدولتين عقب توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي، والذي يهدف إلى إرساء قواعد السلام وتحقيق التقدم وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة".

وأضاف: "ستساهم الاتفاقية في توطيد أوجه التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية في البلدين، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية، حيث تحتل دولة الإمارات المركز الأول عالميا من حيث عدد اتفاقيات خدمات النقل الجوي الموقعة".

ووفقاً لهذه الاتفاقية، ستتمكن شركات الطيران الإماراتية من تشغيل 28 رحلة ركاب في الأسبوع إلى مدينة تل أبيب ورحلات غير محدودة إلى مدينة إيلات بالإضافة إلى رحلات الشحن، أما الرحلات غير المجدولة فتم الاتفاق على عدم وضع قيود عليها بين الدولتين.

ويتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية المجدولة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تخدم الاتفاقية الجديدة بشكل كبير حركة السياحة والتجارة بين البلدين.