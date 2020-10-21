الجيش اليمني يتهم "أنصار الله"" بخطف 3 جنود وإعدامهم رميا بالرصاص

قالت القوات الحكومية في اليمن، إن جماعة "أنصار الله" اختطفت ثلاثة جنود في محافظة الضالع، جنوب العاصمة صنعاء، مشيرة إلى أنهم قاموا بإعدامهم.

© REUTERS / Fawaz Salman اليمن.. قتلى وجرحى بعد تجدد المواجهات بين الجيش و"أنصار الله" في الضالع "26 سبتمبر"، الناطق باسم الجيش الوطني (القوات الحكومية)، اليوم الأربعاء، وقال: "ميليشيا الحوثي المتمردة أقدمت، أمس الثلاثاء، على إعدام ثلاثة جنود من قوات الجيش الوطني، عقب اختطافهم في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع".

وتابع الموقع: "الميليشيا اختطفت وأعدمت جنود في الجيش رميا بالرصاص، وذلك بعد اختطافهم من قبل عناصر تابعة لها في قرية محقن جنوب مديرية دمت" شمالي المحافظة.

وأوضح: "الميليشيا ما زالت تختطف وتخفي جنديين آخرين ولا تتوافر أية معلومات عنهما حتى اللحظة".

وتواصل القوات اليمنية المشتركة هجمات على مواقع تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" بغية استعادتها ضمن معارك تدور على الساحة اليمنية منذ نحو ست سنوات.

وبفعل المعارك التي تخوضها القوات اليمنية المشتركة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية ضد الجماعة وحلفائها بات اليمن يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم. فبحسب بيانات الأمم المتحدة، سقط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين بين قتيل وجريح، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 في المئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.