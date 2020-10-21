"أنصار الله" تدعو المجتمع الدولي للضغط على التحالف العربي لفتح مطار صنعاء

طالبت وزارة النقل في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية المشكلة من جماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) والمجتمع الدولي بالضغط على التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، لرفع قيود يفرضها على الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تديرها الجماعة، إن "المطار جاهز من الجوانب الفنية والتشغيلية لاستقبال كافة الرحلات المدنية"، مشيرةً إلى "الجسر الجوي لصفقة تبادل الأسرى التي جرت منتصف الشهر الجاري".

وذكرت أن "وصول ومغادرة طائرات الأسرى التي أشرفت عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تزامن مع وصول ومغادرة طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وطائرات شحن ما يؤكد أن المطار مجهز بكافة الخدمات الفنية حسب الشروط والمتطلبات الدولية وفقاً لمنظمة الطيران المدنية الدولية (الإيكاو)".

ووفقاً لبيان وزارة النقل في صنعاء: "أشادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالخدمات الملاحية الجوية التي قدمها مطار صنعاء للطائرات المدنية بجاهزية فنية عالية وفقا للشروط الدولية والمعمول بها في المطارات الدولية وذلك بنجاح تبادل الأسرى عبر الجسر الجوي".

ويفرض التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، منذ 9 آب/ أغسطس عام 2016، حظرًا على حركة الطيران في مطار صنعاء الدولي، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقا مع قيادة التحالف.