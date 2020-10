الولايات المتحدة تعلن دعمها لعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد سوريا

Statement from Special Representative for Syria Engagement Ambassador James Jeffrey on U.S. support for new EU sanctions against the Assad regime



بيان من السفير جيمس جيفري الممثل الخاص للتواصل في سوريا عن دعم الولايات المتحدة لعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد نظام الأسد pic.twitter.com/3UxzpNZ0C5