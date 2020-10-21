بعد إضرابه عن الطعام... يهود يشاركون في وقفة تضامنية مع الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس.. صور

وذكرت الوكالة أن "ناطوري كارتا"، أو حرس المدينة، هم مجموعة من اليهود يعيشون بالقدس ويؤيدون إقامة دولة فلسطينية "ولا يعترفون بإسرائيل"، بحسب الوكالة.
يهود من حركة "ناطوري كارتا" يشاركون في وقفة تضامنية بالخليل مع الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الـ 87 على التوالي.— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 21, 2020
و"ناطوري كارتا"، أو حرس المدينة، هم مجموعة من اليهود يعيشون بالقدس ويؤيدون إقامة دولة فلسطينية ولا يعترفون بـ"إسرائيل". pic.twitter.com/PtPW33IzRv
وتعتقل السلطات الاسرائيلية الأخرس المنحدر من قرية صلة الضهر في الضفة الغربية منذ يوليو/ تموز الماضي، وتتهمه بالانتماء إلى "الجهاد الإسلامي"، وهو ما ينفيه الأخرس.
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