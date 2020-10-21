بعد إضرابه عن الطعام... يهود يشاركون في وقفة تضامنية مع الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس.. صور

يهود من حركة "ناطوري كارتا" يشاركون في وقفة تضامنية بالخليل مع الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الـ 87 على التوالي.



و"ناطوري كارتا"، أو حرس المدينة، هم مجموعة من اليهود يعيشون بالقدس ويؤيدون إقامة دولة فلسطينية ولا يعترفون بـ"إسرائيل". pic.twitter.com/PtPW33IzRv