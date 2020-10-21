وزير الخزانة الأمريكي يبحث مع أمير قطر مكافحة تمويل الإرهاب

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، مباحثات مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، حول تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، وجهود البلدين المشتركة في مكافحة تمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر للوزير الأمريكي والوفد المرافق له في قصر البحر في الدوحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأوضحت الوكالة أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الجهود القطرية الأمريكية المشتركة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب والمستجدات المتعلقة به، والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كما بحث الأمير مع الوزير الأمريكي علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها وخاصة في المجال الاقتصادي.

وفي الإطار ذاته، التقى الوزير الأمريكي اليوم أيضا برئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، والنائب العام القطري علي بن فطيس المري.

وخلال اللقاء، بحث الوزير الأمريكي مع رئيس مجلس الوزراء علاقات البلدين الاستراتيجية وآفاق تطويرها خاصة في المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وطرق تمويله.

كما بحث مع النائب العام عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، بحسب الوكالة.