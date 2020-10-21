مشهد مؤثر... هل هذه لحظة انتشال جثتي طفلين ألقتهما أمهما في نهر دجلة بالعراق

هزت جريمة نهر دجلة، مشاعر سكان الوطن العربي والعالم أجمع، بعدما أقدمت أم عراقية على إلقاء ولديها في المجرى المائي للتخلص منهم، لكن التعاطف الكبير مع هذه القضية صاحبه نشر معلومات مغلوطة.

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خلال الأيام القليلة الماضية، عقب الكشف عن الواقعة، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجثتي طفلين، يقولون إنها لضحيتي الجريمة الشنعاء التي جرت بين مدينتي الكاظمية والأعظمية.

لكن هذه الصورة بغض النظر عن مصدرها، فإنها لا تمت للواقع بصلة، حيث تزامن تداولها مع إعلان السلطات العراقية عدم تمكنها من العثور على الجثمانين، قبل أن تتمكن من العثور عليهما.

وعلى أي حال، فالصورة المتداولة والتي انتشرت بشكل فيروسي عبر منصات التواصل الاجتماعي، سبق ظهورها منذ أكثر من شهرين عبر "فيسبوك"، وهو ما ينفي بأي حال، ارتباطها بجريمة الأم العراقية.