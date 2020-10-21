تلقت رسالة مفادها… صحيفة عبرية: التطبيع مع السودان يجرى قبل الانتخابات الأمريكية

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أنه بعد تسوية ملف تعويضات "شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، ودفع تعويضات مالية للولايات المتحدة، فإن إسرائيل قد تلقت رسائل تفيد بأن التطبيع مع الخرطوم سيجرى قبل إجراء الانتخابات الأمريكية، المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأفادت الصحيفة بأن هذه الخطوة ستمهد الطريق لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وأنه قد تكون هناك محادثة ثلاثية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو والنظام الحاكم في السودان.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن هناك تقاريرا وصلت إلى إسرائيل تقضي بأن النظام الحاكم في السودان قد اتخذ قرارا من حيث المبدأ بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فيما نقلت عن مصدر إسرائيلي أن إعلان تطبيع العلاقات بين بلاده والسودان سيعلن عنه خلال أيام، ربما بنهاية الأسبوع.
وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة بدأت عملية شطب السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
وتحدث بومبيو بعد أيام فقط من إعلان الرئيس دونالد ترامب، أن السودان سيُرفع من قائمة الإرهاب بعد أن حول أموالا لتعويض ضحايا أمريكيين وأسرهم، بعدما وافقت الحكومة السودانية الجديدة على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم.
وكانت محكمة أمريكية قد أدانت حكومة السودان السابقة بقيادة عمر البشير، بتنفيذ عمليات إرهابية خلال تفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام في أغسطس/آب 1998، وأيضا بمحاولة للهجوم على المدمرة الأمريكية (كول) في عام 2000، في ساحل خليج عدن.
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