قرقاش: أمن الخليج يبدأ ببناء الثقة التي تأثرت سلبا بتدخلات إيران

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن أمن الخليج يبدأ ببناء الثقة التي تأثرت سلبا بتدخلات إيران.

وأكد الوزير في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن "الاهتمام الدولي، التاريخي والمتجدد، بأمن منطقة الخليج العربي يجب أن يبدأ ببناء الثقة والتي تأثرت سلبا، عبر سنوات، بالتدخلات الإيرانية في الشأن الخليجي العربي".

الاهتمام الدولي، التاريخي والمتجدد، بأمن منطقة الخليج العربي يجب أن يبدأ ببناء الثقة والتي تأثرت سلبا، عبر سنوات، بالتدخلات الإيرانية في الشأن الخليجي العربي، فبدون بناء الثقة من الصعب الإنطلاق إلى خطوات بنيوية جديدة ووضع تصورات مستقبلية تعزز السلام والإستقرار. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 22, 2020

​وأشار الوزير إلى أنه "دون بناء الثقة من الصعب الانطلاق إلى خطوات بنيوية جديدة ووضع تصورات مستقبلية تعزز السلام والاستقرار".

وقال قرقاش: "لا شك أن الخليج العربي يعاني تاريخيًا من مخاطر التصعيد والمواجهة، وهي جوانب مقلقة حيال مستقبل المنطقة، والإمارات على قناعة أن تفادي التصعيد وانتهاج المسار السياسي هو الطريق الوحيد لضمان أمن الخليج واستقراره، وتبقى خطوات بناء الثقة أساسية لتحقيق هذه الغاية".

ولا شك أن الخليج العربي يعاني تاريخياً من مخاطر التصعيد والمواجهة، وهي جوانب مقلقة حيال مستقبل المنطقة، والإمارات على قناعة أن تفادي التصعيد وانتهاج المسار السياسي هو الطريق الوحيد لضمان أمن الخليج واستقراره، وتبقى خطوات بناء الثقة أساسية لتحقيق هذه الغاية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 22, 2020

​وتابع: "اهتمام الدول الكبرى بأمن الخليج العربي ضروري ومهم، ولكن لا يمكن النجاح في خلق منصات حوار تدعم هذه الأفكار دون معالجة الأعمال العدائية القائمة ومن ضمنها التهديد الصاروخي ودعم الميليشيات، ونعود مجدداً إلى أهمية وأولوية مصطلح بناء الثقة لتخطو المنطقة الخطوة التالية".