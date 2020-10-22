بتوجيه وزاري... خطباء المساجد في السعودية يطلبون من الجماهير أخذ "لقاح الإنفلونزا"

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع في المملكة، تضمين خطبة الجمعة غدًا، أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا.

وبحسب موقع "عاجل" السعودي، فقد ذكرت وزارة الشؤون الإسلامية، عبر حسابها على "تويتر"، أن الوزير آل الشيخ وجه خطباء الجوامع أن تتضمن خطبة الجمعة "حث الناس على أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية".

وقالت الوزارة إن هذا القرار ياتي استجابة لنصائح وزارة الصحة؛ وأخذاً بالأسباب الشرعية في حفظ النفس البشرية، وتحقيق المقاصد الشرعية.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، أمس الأربعاء، 405 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصبح الإجمالي 343 ألفاً و373 حالة.

وبحسب جريدة "الشرق الأوسط"، قالت الوزارة إنها سجلت 445 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 329 ألفاً و715 حالة، كما سجلت 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5235 حالة وفاة.

وجّه معالي الوزير د.#عبداللطيف_آل_الشيخ خطباء الجوامع بالمملكة تضمين خطبة يوم غدٍ الجمعة

6 / 3 / 1442هـ " حث الناس على أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية " وفق نصائح وزارة الصحة ؛ وأخذاً بالأسباب الشرعية في حفظ النفس البشرية ، وتحقيق المقاصد الشرعية. pic.twitter.com/cPfDGMvvO6 — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) October 22, 2020

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8423 حالة، والحالات الحرجة 804 حالات.