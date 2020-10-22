حادث مروع في السعودية

"عكاظ" السعودية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الحادث وقع في شارع السلام في مدينة جدة، وتسبب في وفاة شخصين وإصابة 5 واحتجاز 3 مركبات.
ولفتت الصحيفة إلى قول المتحدث باسم الهلال الأحمر في محافظة جدة أن "الفرق الإسعافية باشرت بلاغا أكد احتجاز 7 أشخاص داخل مركبات على طريق السلام الواصل بين طريق المدينة ودوار الكرة الأرضية"، مشيرة إلى أنه تم انتقال 4 وحدات إسعافية في المنطقة على الفور.
وأوضحت الصحيفة أن صهريج ماء انقلب فوق 3 مركبات بداخلها 7 أشخاص، مشيرا إلى أنه تبين وفاة شخصين فيما تم نقل 3 حالات للمستشفى، منها حالتان خطيرتان وواحدة متوسطة الإصابة.
حالتا وفاة.. واحتجاز 3 مركبات أسفل صهريج بـ #جدة#عكاظ #عاجل #أن_تكون_أولا #تطبيق_عكاظ @mediasrca— عكاظ (@OKAZ_online) October 22, 2020
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وتابعت: "تم علاج حالتين أخريين بالموقع دون الحاجة لنقلهم للمستشفى"، مشيرة إلى أن الفرق الإسعافية نجحت في التعامل مع الحالات المصابة، والتثبت من عدم وجود إصابات أخرى بالموقع.
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