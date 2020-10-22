حادث مروع في السعودية

شهدت مدينة جدة السعودية حادثا مروعا تسبب فيه انقلاب صهريج للمياه في أحد شوارع المدينة، وتسبب في وقوع حالات وفاة وإصابات.

© Photo / Pixabay//jlujuro الحكومة السعودية تعلن آخر تطورات حريق تنومة "عكاظ" السعودية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الحادث وقع في شارع السلام في مدينة جدة، وتسبب في وفاة شخصين وإصابة 5 واحتجاز 3 مركبات.

ولفتت الصحيفة إلى قول المتحدث باسم الهلال الأحمر في محافظة جدة أن "الفرق الإسعافية باشرت بلاغا أكد احتجاز 7 أشخاص داخل مركبات على طريق السلام الواصل بين طريق المدينة ودوار الكرة الأرضية"، مشيرة إلى أنه تم انتقال 4 وحدات إسعافية في المنطقة على الفور.

وأوضحت الصحيفة أن صهريج ماء انقلب فوق 3 مركبات بداخلها 7 أشخاص، مشيرا إلى أنه تبين وفاة شخصين فيما تم نقل 3 حالات للمستشفى، منها حالتان خطيرتان وواحدة متوسطة الإصابة.

وتابعت: "تم علاج حالتين أخريين بالموقع دون الحاجة لنقلهم للمستشفى"، مشيرة إلى أن الفرق الإسعافية نجحت في التعامل مع الحالات المصابة، والتثبت من عدم وجود إصابات أخرى بالموقع.