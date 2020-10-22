بري عقب اجتماع مع الحريري وعون: تشكيل الحكومة سيكون أسرع من المتوقع

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن تشكيل الحكومة اللبنانية سيكون أسرع مما هو متوقع.

جاء ذلك عقب لقاء جمع بين بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والرئيس اللبناني ميشيل عون في قصر بعبدا.

وفي تصريح لموقع "النشرة" اللبناني، قال بري: إن "الجو التشاؤمي يؤثر علينا جميعاً، وأؤكد أن الجو الآن تفاؤلي بين ​الرئيس عون​ والحريري وبين ​تيار المستقبل​ و​التيار الوطني الحر​".

وردا على سؤال حول ​تشكيل الحكومة​، شدد على أن "تشكيل الحكومة سيكون أسرع مما هو متوقع".

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، قد استدعى اليوم الخميس، رئيس الحكومة الأسبق سعد الدين الحريري، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد أن حصل على أصوات 64 عضوًا في البرلمان اللبناني.

جدير بالذكر أن أبرز الكتل النيابية التي سمت الحريري لتأليف الحكومة، هي كتلة "التنمية والتحرير"، و"القومية الاجتماعية"، و"التكتل الوطني"، "تيار المستقبل"، والكتلة "الوسطية المستقلة"، وكتلة "اللقاء الديمقراطي".

وكانت كتلة "حزب الله" النيابية في لبنان أعلنت، اليوم الخميس، أنها لا ترشح أي أحد لمنصب رئيس الوزراء الجديد.