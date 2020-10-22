"منظمات الهيكل" الإسرائيلية تطالب بطرد الأوقاف الإسلامية من الأقصى

طالبت منظمات "الهيكل" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بطرد الأوقاف الإسلامية التي تشرف على المسجد وإنهاء عملها.

رام الله- سبوتنيك . وقام رئيس جماعة طلاب لأجل الهيكل ومدير مؤسسة تراث جبل الهيكل تومي نيساني، بإلقاء بيان عبر مكبرات الصوت في باحات الأقصى بالتزامن مع قيادته لمجموعة من المستوطنين بباحات المسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية.

وقال نيساني: "نطالب دولتنا إسرائيل وأمريكا بطرد الوقف الإرهابي من جبل الهيكل"، مكررا هذا النداء مرات عدة أمام قبة الصخرة.

وقام مستوطنون بجولة في جنبات الحرم القدس وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية وأقاموا شعائر توراتية واستمعوا لشروحات حول الهيكل، وجرى بث النداء الذي ألقاه نيساني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى تتبع للأوقاف الأردنية صاحبة الوصاية على المقدسات في القدس.

وتزايدات مؤخرا دعوات ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" إلى تنظيم اقتحامات من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى لإقامة طقوس وصلوات تلمودية.