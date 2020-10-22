كانت وصلته بالخطأ... "الصفاقسي" يرسل 100 ألف دولار لـ"الأهلي"

أرسل نادي الصفاقسي التونسي 100 ألف دولار للنادي الأهلي كانت قد وصلته بطريق الخطأ

وحسب تصريح مصدر من داخل "الأهلي" لموقع "يلا كورة"، فإن الـ 100 ألف دولار كانت قيمة مستحقات النيجيري جونيور أجايي لدى النادي.

وكان النادي الأهلي في عهد المجلس السابق برئاسة محمود طاهر قام بتحويل مبلغ 125 ألف دولار بالخطأ لنادي الصفاقسي بدلاً من ليون النيجيري وهيّ قيمة حقوق رعاية اللاعب جونيور أجايي.

وبحسب المصدر، فإن نادي "الصفاقسي" قام بتحويل 100 ألف دولار للنادي الأهلي بعد قيام أنيس بوجلبان بدور بارز في إنهاء هذه الأزمة نظرًا لتمتعه بعلاقة طيبة مع إدارة الناديين.

وكان "الصفاقسي" قد قام، في وقت سابق، بتحويل مبلغ 25 ألف دولار للنادي الأهلي، ليكون بذلك قد قام بتحويل المبلغ بالكامل.

وهدد الأهلي نادي الصفاقسي، في أبريل/نيسان الماضي، بشكوى النادي التونسي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إذا لم يتم إرسال المبلغ.

وكان جونيور أجايي قد انتقل من الصفاقسي للأهلي في صيف انتقالات 2016، حيث يمتد عقده مع الفريق الأحمر حتى صيف 2022.