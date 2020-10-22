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    أول ظاهرة فلكية في عام 2020 - خسوف القمر في باراغواي، 10 يناير 2020

    ترصدها العين المجردة... سماء السعودية تشهد ظاهرة فريدة اليوم

    © AFP 2020 / Norberto Duarte
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    تشهد سماء السعودية، مساء اليوم الخميس، ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

    وسيقترن القمر بكوكب المشتري ويشكلان مع كوكب زحل مثلثا سماويا زواياه القمر والمشتري وزحل بمنظر جميل وفريد.

    ومن المنتظر أن يستمر هذا المشهد في سماء المملكة حتى منتصف الليل تقريباً، بحسب ما أورده، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، بحسابه على تويتر.

    وكتب الزعاق : "بعد مغيب شمس اليوم سيقترن القمر بكوكب المشتري ويشكلان مع كوكب زحل مثلثًا سماويًا زواياه القمر والمشتري وزحل بمنظر جميل وفريد وجدير بالمشاهدة والتي ستستمر إلى منتصف الليل تقريبًا".

    من جانبها، أوضحت الجمعية الفلكية في جدة، أن سماء السعودية والوطن العربي، ستشهد بعد غروب شمس اليوم الخميس وبداية الليل، اقتران القمر مع كوكب المشتري؛ حيث سيفصل بينهما ثلاث درجات تقريبًا، وسيشكلان مع كوكب زحل مثلثًا سماويًا بالنسبة للراصد بالأفق الجنوبي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

    وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن كوكب المشتري سيبدو كنقطة بيضاء ساطعة أعلى القمر للراصد بالعين المجردة، بحسب صحيفة "عاجل" الإلكترونية.

    وأضاف أبو زاهرة أنه عند رؤية الكوكب من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم أقمار جاليلو وهي (جانميد – كاليستو – يوروبا – أيوا) حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة، ويمكن أيضا رؤية حلقات كوكب زحل من خلال التلسكوب فقط.

    وأشار رئيس فلكية جدة، إلى أنه خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهريًا نحو الغرب، نتيجة دوران الأرض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

    ولفت إلى أن غدًا الجمعة سيلاحظ أن القمر ابتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.

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    الكلمات الدلالية:
    كوكب المشتري, القمر, ظاهرة فلكية
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